米主要企業の来年の利益予想は高過ぎ－ＪＰモルガンのコラノビッチ氏

JPモルガン・チェースのチーフ・グローバル市場ストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏は、金利上昇と消費者の貯蓄減少の影響が遅れて表れるため、ウォール街のコンセンサスである来年の2桁増益予想は楽観的過ぎるとの見方を示した。

コラノビッチ氏は21日に顧客向け文書で、ファンダメンタルズは倍率の拡大から切り離されており、消費者の健全性は損なわれつつある上、企業センチメントは依然として厳しいと指摘。これらの要因が楽観的な業績予想のコンセンサスに下振れリスクを突きつけると付け加えた。

S&P500種株価指数構成企業の2024年1株利益(EPS)のストラテジスト予想平均は230ドル。

コラノビッチ氏は主な逆風として、金融引き締め策や資本コスト上昇、一部の海外経済がリセッション(景気後退)に陥るリスクに言及。第2四半期決算発表シーズンでは、マクロ経済の逆風が残る中、伸びは弱く、企業のガイダンスもあまり明るいものではなかったと分析した。

原題:JPMorgan’s Kolanovic Says Earnings Estimates Appear Too Lofty(抜粋)