中国、人民元安への対応強化－調達コスト引き上げや中心レートで

中国当局が人民元の下支えに向けた措置を強化している。オフショア市場の元調達コストを引き上げ、空売りを難しくさせるとともに、中心レートも市場予想より元高水準に設定した。

中国人民銀行(中央銀行)が22日設定した中心レートは7.1992元。ブルームバーグがアナリストやトレーダーを対象に調査した予想の平均は7.3103元だった。元高方向での予想との差は2018年の調査開始以降で最大となった。

ドルに対して元を借りるコストの指標となる1カ月物フォワードポイントは前日、オフショア取引で2017年以来の上昇率を記録していた。

中国経済が減速し、人民銀による利下げで米国との金利差が拡大する中、元相場はこの数カ月にわたり下落圧力にさらされている。人民銀は金融緩和を進める一方、市場予想よりも元高水準の中心レート設定や国有銀行によるドル売り、資本フローを巡るルールの微調整などを通じて元安ペースを抑えようとしている。

シティグループのフィリップ・イン、ゴーラブ・ガーグ両ストラテジストはリポートで、オフショア人民元の調達コスト引き上げについて「単独では頼りになる手段とはならないだろう」と指摘。「他の為替ツールと共に取り組む必要がある。利下げと為替を巡る他の手段の組み合わせということであれば、ファンダメンタルズに基づく元安は容認するが、下落ペースは管理するということになる」と分析した。

オフショア人民元の香港銀行間取引金利(HIBOR)1カ月物は22日に上昇。18年以来の高水準を付けた。

