トランプ前米大統領は、ジョージア州フルトン郡のウィリス地区検事に「逮捕されるため」24日に同州アトランタに行くと、ソーシャルメディア「 トゥルース・ソーシャル」に投稿した。

ジョージア州の大陪審は14日、2020年の大統領選の結果を覆そうとしたとして、トランプ前大統領と一部側近および元政権高官を起訴した。

原題:Trump Says He’s Going to Atlanta, Georgia on Thursday(抜粋)