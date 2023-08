ドルは欧州とアジアの成長が改善するまで上昇へ－ゴールドマン

底堅い米経済と米連邦準備制度のタカ派姿勢を背景に、欧州やアジアの成長が回復する兆しが見えるまではドル上昇が続く可能性が高いと、ゴールドマン・サックスが予想した。

カマクシャ・トリベディ氏らニューヨーク在勤のアナリストはリポートで、現在の市場で二つの主要な要素は米経済の底堅さと中国の苦境だとし、これらはいずれもドル高につながると分析した。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が今週のジャクソンホールでの講演で米当局がインフレ抑制の取り組みを完遂する決意を繰り返す可能性が高いとし、これもドルを支えると説明した。

「従って、ドルの反転下落は中国または欧州経済の回復によってもたらされる公算が大きい」とした上で、2023年はほぼ4分の3が過ぎたが、われわれはまだ「挑戦者たちが説得力のある回復を示すのを待っている」状態だと指摘した。

中国人民元はについては期待外れのデータを受けて再び圧力を受けており、金利差の拡大は引き続き逆風となりそうだと分析。

ドル・人民元相場の見通しを3カ月後7.30元、6カ月後7.20元、12カ月後7.00元に引き上げた。

好調な米国とさえない中国のデータが混在していることが円にとってマイナス材料となっているとも解説。さらに、米金利が長期的に上昇する見通しであるため、ドル・円の予想には上振れリスクがあると指摘した。現在は3カ月後140円、6カ月後135円、12カ月後125円と予想している。

