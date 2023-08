【欧州市況】株は３週間続落、中国景気や金利動向懸念－英国債上昇

18日の欧州株は下落。週間ベースでは3週連続安となった。金利上昇や中国の景気減速に対する懸念を受け、株価は年初来からの上げを縮小している。

ストックス欧州600指数は0.6%下落。業種別株価指数では鉱業、小売り、不動産が下落した一方、公益事業は上昇した。

欧州債市場ではドイツ債が中期債中心に上昇。短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)の利上げ観測が後退した。

市場動向によれば、来月のECB会合では13.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げが織り込まれており、ピーク金利見通しは年末までに3.95%と、前日の3.96%から低下した。来年末までの利下げ幅見通しについては計6bp引き上げられた。

英国債も上昇。トレーダーはイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ観測を後退させ、来月の会合で32bpの利上げを織り込む。ターミナルレートは来年3月までに6.05%と、これまでの6.16%から低下した。

8月18日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.06% -0.05 独国債10年物 2.62% -0.09 英国債10年物 4.68% -0.07

原題:Bunds Rise Most in 10 Days on Haven Buying: End-of-Day Curves

European Stocks Drop for Third Week on China Risk, Rate Concerns

(抜粋)