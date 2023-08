【日本リアクト】日銀、物価上振れリスクに警戒維持へ－７月ＣＰＩ

総務省が18日に発表した7月の全国消費者物価指数(CPI)について、ブルームバーグ・エコノミクス(BE)は次の分析をまとめた。

変動の大きい生鮮食品を除くコアCPIは前年同月比で6月から伸びが鈍化したものの、娯楽関連サービス需要の高まりがインフレを下支えし始めていることが示された。これにより日本銀行は、7月の金融政策決定会合の際に指摘した物価見通しの上振れリスクへの警戒を維持することになりそうだ。

今回の統計は、光熱費の下落や前年同月と比較したベース効果に伴う下降の動きを宿泊料の上昇が和らげた7月の東京都区部CPIのシグナルを確認する内容となった。生鮮食品とエネルギーを除いたコアコアCPIは伸びが加速し、基調的な上昇圧力を浮き彫りにした。

日銀の予測は粘着的なインフレにより一段と困難となる。新型コロナウイルスが5類に移行して初めて迎えた夏休み時期として、娯楽需要が8月いっぱいサービス価格を押し上げる状況が続きそうだ。また、円安を受けて、日銀が予想していたかもしれないよりも大幅な輸入物価の上昇につながる可能性もある。

