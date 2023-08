中国､人民元安抑制の取り組み強化-予想より元高水準に中心レート設定

中国人民銀行(中央銀行)は17日、人民元の中心レートを予想より元高水準に設定し、元安抑制に向けた取り組みを強化した。

この日の元の中心レートは1ドル=7.2076元と、ブルームバーグ調査の予想平均より918ピップス元高。元高方向での予想との差は昨年10月以来の大きさとなった。

広範なドル上昇に加え、中国経済が低迷している証拠が示される中、オンショア人民元は前日、16年ぶり安値に向かって 下落。

17日午前の取引では、一時0.2%安の7.3132元。今年に入り6%近く下げている。

サクソ・キャピタル・マーケッツの市場ストラテジスト、レドモンド・ウォン氏はこの日の中心レート調整について、「人民銀は外為市場の行き過ぎたボラティリティーの回避と、もっと緩やかな動きを望んでいることがうかがえるが、元安の流れを止める効果はほとんどないだろう」との見方を示した。

原題: China Escalates Battle Against Yuan Bears With Fixing Guidance、Yuan Reference Rate at 7.2076 Per USD; Estimate 7.2994(抜粋)