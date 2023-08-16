【欧州市況】株は小幅安、中国の見通しに懸念強まる－英国債下落

16日の欧州株は小幅安。この日はもみ合う展開となった。中国の景気見通しを巡り悲観的な見方が強まり投資家の間に警戒感が広がったほか、７月の英インフレ率が予想を上回ったこともセンチメントを押し下げた。

英国の７月消費者物価・小売物価指数：統計概要（表）

ストックス欧州600指数は0.1％安。業種別株価指数は小売りが堅調だった一方、メディアと銀行は特に下げた。

欧州債市場ではドイツ債の利回り曲線がブルスティープ化。短期金融市場で欧州中央銀行（ＥＣＢ）による来年の利下げ観測が強まった。

英国債は中期債中心に下落。英インフレ統計を手掛かりにイングランド銀行（英中央銀行）の利上げ見通しが引き上げられた。

ＥＣＢのピーク金利は前日と同じ年末までに3.95％と織り込まれているが、来年想定されている利下げ幅は６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）拡大した。

英中銀については、９月会合で33ｂｐの利上げが織り込まれており、ターミナルレートは来年３月までに6.06％と想定されている。

8月16日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.09% -0.03 独国債10年物 2.65% -0.02 英国債10年物 4.65% +0.06

原題：European Stocks Fluctuate Amid Growing China Outlook Concerns

Bunds Rise, Gilts Fall as Rate Bets Diverge: End-of-Day Curves

（抜粋）