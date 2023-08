16日午前のニューヨーク外国為替市場で円が対ドルで一時145円90銭に下落し、日本政府が昨年9月に24年ぶりのドル売り・円買い介入を実施した際の水準を付けた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1239.18 -0.34 -0.03% ドル/円 ¥145.79 ¥0.22 0.15% ユーロ/ドル $1.0911 $0.0006 0.06% 米東部時間 9時34分

市場では日米金利差の拡大期待が根強く、ドル高・円安の流れが続いている。

鈴木俊一財務相は15日の閣議後会見で、昨年11月以来の1ドル=145円台まで進んだ円安について、「過度な変動は望ましくない」とし、「行き過ぎた動きに対しては適切な対応を取りたい」との考えを示した。

原題:Yen Touches Level That Triggered the First Intervention of 2022(抜粋)