マウイ島山火事、死者106人に－身元確認にＤＮＡサンプル活用

ハワイ州マウイ島で発生した山火事では、焦土と化したラハイナでの捜索活動が続いている。死者数は100人を超えたが、これまで身元が判明したのはわずか5人。当局はDNAサンプルを活用し、身元の確認作業を進めている。

マウイ郡によれば、行方不明者の親族41人がこれまでにDNAサンプルを提供。当局は他の親族にも提供を呼び掛けている。山火事での犠牲者は106人に増えた。郡のウェブサイトによると、これまで身元が確認された5人のうち2人に関して、近親者への連絡が行われた。

一方ハワイ州と連邦当局は、山火事で避難した人々の滞在場所の確保に努めている。グリーン州知事は先に、ホテルの客室500室以上のほか、435カ所のバケーションレンタルを州が確保したと説明。また民泊仲介の米エアビーアンドビーが1000カ所を提供するという。

バイデン米大統領はマウイ島を21日に訪れ、消防隊や救助隊、被災者、当局者らと会う。ホワイトハウスが声明で明らかにした。

バイデン米大統領、21日にマウイ島を訪問-火事被害を視察へ

ハワイ訪問の意向を表明したバイデン大統領 Source: Bloomberg

山火事で深刻な被害を受けたマウイ島西部のラハイナ(8月11日) Source: AFP

原題: Maui Death Toll Tops 100 as Investigators Work to ID Victims (2)(抜粋)

Biden Will Travel to Maui Aug. 21 to Survey Wildfire Damage