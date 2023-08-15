ソロス氏の慈善財団、ＥＵでの活動大部分を終了へ－人員40％削減

ジョージ・ソロス氏のファミリーオフィス資産の大半をコントロールする慈善団体、オープン・ソサエティー財団（ＯＳＦ）は、リーダーシップ交代に伴う事業縮小の一環として、欧州連合（ＥＵ）での活動の大部分を終了する。ソロス氏のファミリーオフィスは資産規模250億ドル（約３兆6300億円）。

ソロス氏（93歳）は６月、ＯＳＦの経営権を息子のアレクサンダー・ソロス氏に譲った。世界で人道と民主主義の推進に資金を提供する同財団では、新たなリーダーとなったアレクサンダー・ソロス氏が直ちに少なくとも40％の人員削減を発表した。

ＯＳＦの広報担当者はブルームバーグの質問に対し、「ＥＵにおける活動再調整は幅広い組織変更の一環だ。当財団は民主主義と人権、気候変動に関連した正義を支援していく上で、活動方法を世界的に見直すことを含め、新しい運営モデルを導入していく」と回答した。

原題： Soros Foundation to End Most EU Operations in Radical Shift (2)（抜粋）