JPモルガン・チェースは中国の2023年の経済成長率見通しを4.8%に引き下げた。従来予想は5%だった。7月のデータが失望を誘う内容が多かったことを理由に挙げている。

朱海斌氏率いる同社エコノミストが15日にリポートで示した。2024年の国内総生産(GDP)見通しも4.7%から4.2%に引き下げた。

住宅が中国経済にとってますます足かせになるとの見方を示し、「住宅市場の見通し悪化」を指摘した。

中国政府が若者の失業率公表を停止すると明らかにしたことについては「気掛かりだ」と記した。

