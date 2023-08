米ＮＡＨＢ住宅市場指数、今年初めて低下－３カ月ぶり低水準

全米ホームビルダー協会(NAHB)とウェルズ・ファーゴが発表した8月の住宅市場指数は、市場の予想外に低下した。低下は今年に入り初めて。高い水準の住宅ローン金利が購入見込み客を遠ざけている。

キーポイント 米住宅市場指数は50に低下-3カ月ぶり低水準 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想全てを下回った 予想の中央値は56 前月は56 同指数は50を上回ると、事業環境を悪いとみるよりも良いとみる住宅建設業者が多いことを示す



上段:住宅市場指数、下段:現況指数と購買見込み客足指数 出所:NAHBとウェルズファーゴ

NAHBのアリシア・ヒューイ会長は発表文で、「8月は住宅ローン金利の上昇と建設作業員の不足に起因する高い建設コスト、建設可能な用地の不足、配電用変圧器の不足が建設業者の景況感を冷え込ませた」と指摘した。

現況指数と購買見込み客足指数は共に今年初めて低下。見通し指数は4月以来の水準に下げた。

地域別では4地域全てで指数が低下した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Homebuilder Sentiment Declines for First Time This Year(抜粋)

US Homebuilder Sentiment Gauge Falls to 50 in Aug.