フィッチ・レーティングスのアナリスト、クリス・ウルフ氏はCNBCとのインタビューで、米銀業界の格付けを再び引き下げた場合、同社がカバーする米銀の格付けを再評価せざるを得なくなると述べた。

同氏は、業界の格付けがAAからA+に格下げされれば「恐らくネガティブな格付けアクションになるだろう」と語った。

銀行の格下げは現実的なリスクだが、既定の結論ではないと付け加えた。

同氏は、業界格付けがA+となれば、業界の格付けが格付け上位の金融機関よりも低くなると説明。

CNBCによれば、その場合、JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ(BofA)はAAーからA+に格下げされる見込み。

原題:Fitch Analyst Warns It May Have to Downgrade Some US Banks: CNBC(抜粋)