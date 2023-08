中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)の1年物金利を予想に反して2.5%に引き下げた。従来は2.65%だった。回復ペースが鈍化している景気の下支えに向けた刺激策を強化する。

また、人民銀は7日物リバースレポ金利も1.8%に引き下げた。従来は1.9%だった。

原題: China Central Bank Unexpectedly Cuts Key Rates as Economy Slumps、*PBOC CUTS 7-DAY REVERSE REPO RATE TO 1.8% FROM 1.9%(抜粋)