スイスの銀行UBSは、住宅用不動産担保証券(RMBS)の発行と引き受け、販売に関連した民事訴訟の全てについて決着することで米司法省と合意した。

UBSは米国でのRMBS事業に関連した全民事訴訟について、14億3500万ドル(約2085億円)を支払うことに同意した。

原題:UBS to Pay $1.435b to Resolve All Civil Claims by DOJ on RMBS(抜粋)