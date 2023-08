中国人民銀行(中央銀行)の11日発表によれば、同国の新規融資は7月に3459億元(約6兆9200億円)だった。ブルームバーグがまとめたデータに基づくと2009年以来の低水準となった。

原題:China Monthly New Yuan Loans Drop to Lowest Since 2009

(抜粋)