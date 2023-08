アデエモ米財務副長官は、一部の中国企業に対する米国の投資を制限する9日の大統領令について、「合法的な資金の流れは継続」させながら国家安全保障に寄与するものだと述べた。

アデエモ氏は「中国の軍産複合体を助長するような投資を米企業が行う能力を制限することで、米国の国家安全保障に寄与できる立場にわれわれがいることを確認しておきたい」とブルームバーグテレビジョンで発言。インタビューは10日に放送された。

同氏は「こうした対象を可能な限り狭める一方で国家安全保障に寄与するよう確実に設計することが、最終的にわれわれの目標になろう」と発言。中国に関しては他国と「同じ分析を共有している」として、同盟国と歩調を合わせたいと述べた。

原題:Adeyemo Says US China Order to Allow Legitimate Financial Flows(抜粋)