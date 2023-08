香港に拠点を置く特別買収目的会社(SPAC)、ブラック・スペード・アクイジションの株主は10日、ベトナムの電気自動車(EV)メーカーであるビンファストとの合併を承認した。ロイター通信が情報源を明示せずに 報じたもので、ビンファストが年内に米国で上場する道が開けた。

原題:VinFast Gets SPAC Shareholder Approval to List in US: Reuters(抜粋)