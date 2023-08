10日の外国為替市場で、円は対ユーロで2008年以来の安値を付け、米インフレ統計の発表を控えドルに対しても下落し、1ドル=145円も見えてきている。

円はユーロに対し一時0.6%下げ1ユーロ=158円65銭、対ドルでは0.3%安の144円11銭。

原題:Yen Dips to Weakest Since 2008 Against Euro, Eyes 145 Per Dollar (抜粋)