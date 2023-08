ソニー南アジア部門とジーの合併、インド会社法審判所が承認

インドの会社法審判所は10日、ソニーグループの南アジア部門と ジー・エンターテインメント・エンタープライゼズの合併を認める判断を示した。100億ドル(約1兆4400億円)規模の巨大メディア企業誕生への道が開かれた。

ソニーの南アジア部門とジーの合併計画は昨年、国内の証券取引所や反トラスト(独占禁止)規制・監督当局から認可を得ていた。ただ、債権者側が異議を唱え、会社法審判所で合併の是非について争われていた。

審判所の承認を受け、同日のインド株式市場ではジーの株価が急騰。一時20%高となった。

関連記事

原題: Indian Tribunal Approves Zee-Sony Merger to Create Media Giant、*ZEE ENTERTAINMENT EXTENDS GAIN TO 20% AFTER SONY DEAL APPROVED (抜粋)