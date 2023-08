中国は10日、日本や米国、英国、韓国、オーストラリアを含む国々への団体旅行を解禁した。世界の観光業を後押しする大幅な渡航制限緩和となる。

中国文化観光省はウェブサイトに掲載した 声明で、これらの国々への団体旅行再開は即日実施されると発表。中国全土全ての旅行代理店とオンラインプラットフォームが今回の緩和対象だとしている。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)前、世界の旅行業は中国人観光客から大きな恩恵を受けていた。中国が再び団体での海外渡航を認めたことで、世界的に観光業の回復が加速する可能性がある。

日本政府観光局のデータによると、パンデミック前の2019年は中国人観光客が海外からの渡航者の約3分の1を占め、120億ドル(約1兆7300億円)余りを日本国内で消費していた。今年1-6(上期)の訪日中国人旅行者数はパンデミック前の13%相当だった。

