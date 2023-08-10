ウォール街、次の標的どこか「ワッツアップ」調査のＳＥＣ接触リスト

ウォール街、次の標的どこか「ワッツアップ」調査のＳＥＣ接触リストRick Green
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これまで決着した以外の十数社を対象に規制・監督当局が情報収集
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グループ責任者やマネジングディレクターなどが関わるケースも
「ワッツアップ」など正式に許可されていない通信手段経由でやりとりされるビジネスメッセージに関連し、ウォール街への制裁金が25億ドル（約3600億円）を上回ったが、恐らくこれで終わりではない。
届け出資料やメディアの報道によれば、ワッツアップや個人のテキストメッセージ、電子メールといった非公式な通信手段のビジネス利用を巡り、これまで決着した以外の十数社を対象に規制・監督当局が情報収集を行った。
世界最大の資産運用会社であるブラックロックやプライベートエクイティー（ＰＥ、未公開株）投資会社のアポロ・グローバル・マネジメント、ブラックストーン、カーライル・グループ、ＫＫＲ、ヘッジファンド運営会社のシタデルといったビッグネームもリストに含まれる。
主要米銀ではＵＳバンコープとトゥルイスト・ファイナンシャル、中小行ではフィフス・サード・バンコープの名前もある。
|Who’s on Notice
|Company
|Source
|Agency
|Focus
|Apollo Global Management Inc.
|10-Q
|SEC
|Electronic messaging channels
|BlackRock Inc.
|10-Q
|SEC
|Record retention requirements
|Blackstone Inc.
|10-Q
|SEC
|Retention of electronic business communications
|Carlyle Group Inc.
|10-Q
|SEC
|WhatsApp, WeChat and similar applications
|Citadel
|BN
|SEC
|Unapproved channels
|Fifth Third Bancorp
|10-Q
|SEC, CFTC
|Settlement talks underway
|Interactive Brokers Group Inc.
|10-Q
|SEC, CFTC
|Records preservation requirements
|Invesco Ltd.
|10-Q
|SEC
|Investment advisers
|Jones Financial Cos.
|10-Q
|SEC
|Unapproved devices, platforms
|KeyCorp
|10-Q
|SEC, CFTC
|Broker-dealer, investment advisers
|KKR & Co.
|10-Q
|SEC
|Business-related electronic communications
|LPL Financial Holdings Inc.
|10-Q
|SEC
|Personal devices and messaging platforms
|Oppenheimer Holdings Inc.
|10-Q
|SEC, CFTC
|Broker-dealer, investment advisers
|Point72 Asset Management
|BN
|SEC
|Unapproved channels
|Robinhood Markets Inc.
|10-Q
|SEC, Finra
|Brokerage communications
|TPG Inc.
|10-Q
|SEC
|Retention of electronic communications
|Truist Financial Corp.
|10-Q
|SEC, CFTC
|Broker-dealer, investment adviser, swap dealer
|US Bancorp
|10-Q
|SEC
|Broker-dealer, investment adviser
|Voya Financial Inc.
|10-Q
|SEC
|Unapproved channels
米証券取引委員会（ＳＥＣ）と米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の情報収集の過程で問い合わせを受けたからといって、銀行や投資会社が調査対象とは限らず、法執行につながることを必ずしも意味しない。
ＳＥＣのこれまでの調査によれば、ウォール街の一部業者では、正式な通信手段以外でのやりとりが広く行われ、部下の行動を監督するグループ責任者やマネジングディレクターなど上級管理職が関わるケースもあったという。
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原題：Wall Street Girds for Who’s Next in $2.5 Billion WhatsApp Probe（抜粋）