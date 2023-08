欧州の天然ガス価格が9日に約2カ月ぶりの大幅高となっている。オーストラリアの一部施設で労働者がストライキを起こす可能性があり、液化天然ガス(LNG)の供給にリスクが強まった。

欧州の天然ガス指標価格であるオランダ期近物は一時21%高で、3日続伸となる勢い。石油と石炭も上昇している。

原題:European Gas Jumps as Much as 21% as LNG Supply Risks Mount(抜粋)