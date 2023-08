韓国市場で超電導体関連株が続落、米研究所が「LK-99」を否定

ソウルに本拠を置く研究所が常温超電導体「LK-99」を発見したと主張する論文を先月発表した後、超電導体と関連があると見なされて急騰していた韓国株の銘柄は、米国の大学研究センターがこの主張に反論したことから前日に続き9日も急落している。

米メリーランド大学凝縮物質理論センターは8日、X(旧ツイッター)に「非常に悲しいことだが、われわれはゲームは終わったと考えている。LK-99は超電導体ではない」と投稿。 その後、同センターの所長が実験データに基づいて自分はこの結論に達したと説明した。

9日の韓国株式市場で、超電導体に使われるワイヤを製造する ソナム(SuNAM)は一時21%下落。前日は値幅制限いっぱいの30%安を付けていた。 トクソンと モビースも同様に続落した。

関連記事

原題: Superconductor Stocks Drop in Korea Amid Doubts on Breakthrough、Conclusion on LK-99 Is Based on Experimental Data: CMTC Director(抜粋)