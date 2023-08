米アマゾン・ドット・コムはソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームの新規株式公開(IPO)前に、アンカー投資家として他の企業グループに加わるために交渉中だ。匿名の関係者を引用してロイターが伝えた。

関係者の1人によると、アームは9月初旬にナスダックに上場する計画。アームとアマゾンはロイター通信へのコメントを控えた。

エヌビディア、アームIPOのアンカー投資家の方向で協議中-関係者

原題:Amazon in Talks to Be Anchor Investor in Arm IPO: Reuters(抜粋)