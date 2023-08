【欧州市況】株ほぼ変わらず、今週の米インフレ統計に関心－英債下落

7日の欧州株はほぼ変わらず。投資家の関心は米国で10日発表されるインフレ統計に移っている。業種別ではヘルスケア、銀行関連銘柄が上昇した。

ストックス欧州600指数は約0.1%上昇。ゴールドマン・サックス・グループが中国は今年下期に鉄鋼生産を削減する可能性があると警告したことが嫌気され鉄鉱石相場が下落すると、資源商社のグレンコアや鉱山会社リオ・ティントは売られた。

欧州債市場ではドイツ債の利回り曲線がツイストスティープ化した。ドイツ連邦銀行(中央銀行)が示した国内公共部門の預金に対する金利を0%とする方針が影響した。

ドイツ2年、10年債のイールドカーブは7bp(ベーシスポイント、1bp=0.01%)スティープ化し、マイナス39bpとなった。

短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)の金利見通しは変わらず。ターミナルレートは年末までに3.92%と見込まれている。

英国債は下落。イールドカーブはスティープ化の動きが強まった。イングランド銀行(英中央銀行)の長期債売却では需要が前回よりも低下した。トレーダーは英中銀のピーク金利を来年3月までに5.79%と見込む。先週は5.81%だった。

8月7日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.99% -0.03 独国債10年物 2.60% +0.04 英国債10年物 4.46% +0.08

