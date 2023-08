アステラス製薬は、米バイオ医薬品企業 ポセイダ・セラピューティクスに総額5000万ドル(約71億円)を投じて、同社の株式約8.8%を取得すると発表した。7日の米株式市場でポセイダの株価は一時65%急伸。日中ベースでは過去1年余りで最大の上げとなった。

アステラスはポセイダが開発している療法P-MUC1C-ALL01について、提携の可能性に関する独占交渉の権利なども取得する。

アステラスは第3者割り当てでポセイダの普通株式833万3333株を1株当たり3ドルで購入する

今回の出資はポセイダのがん細胞治療を支援することが目的

