世界の国債市場で利回り曲線のスティープ化が進む中、ドイツの長期債が7日の取引で大きく売られた。

ドイツ30年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.72%と、2014年1月以来の高水準となった。

原題:German 30-Year Yield Rises to the Highest Since January 2014 (抜粋)