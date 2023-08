【ウクライナ】ロシアがミサイル攻撃－タンカー損傷で報復か

ロシアがウクライナへのミサイル攻撃を開始した。ロシア外務省は先に黒海での石油タンカーへの攻撃を無視できないと表明していた。

ロシアの極超音速ミサイル「キンジャール」と巡航ミサイル「カリブル」はウクライナ南東部ザポリージャ州にあるヘリコプターエンジン製造会社と西部フメルニツキー州を狙ったと、ウクライナのゼレンスキー大統領が演説で述べた。ミサイルの一部は撃墜されたという。

同大統領によれば、ロシアは5日遅く、ウクライナ北部ハルキウ(ハリコフ)州クピャンスクにある輸血センターにも爆弾を投下した。

石油タンカーヘの攻撃 Source: Ukraine Military

ロシア連邦海洋河川運輸庁は、クリミア半島近海の ケルチ海峡を航行していたロシアのタンカー「シグ」への無人艇による攻撃で死傷者はいなかったと発表。同タンカーは沈没せず、6日に修理の予定だとしている。

ウクライナによると、このタンカーはロシア軍向けの燃料を積んでいた。無人艇攻撃はウクライナ保安局の作戦だったと事情に詳しいウクライナ当局者の1人が明らかにした。

原題:Ukraine Recap: Russia Launches Missile Attacks in Retaliation、 Ukraine Hits Russia Oil Tanker, Says Black Sea Ports at Risk (2) (抜粋)