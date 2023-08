米国と中国は両国間で意思疎通の新たな手段を設け、そうした経路を通じセンシティブな問題に関与する方針だと英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙はこの計画に詳しい関係者3人からの情報を引用し、米中がアジア太平洋地域の問題と海洋問題を扱う作業部会と、より広範なテーマに対処する作業部会を設置する見込みだと伝えた。関係者の氏名は明示していない。

FTによると、当局者は今後数カ月内に詳細を詰める予定。同紙はまた、意思疎通の経路はまだ最終決定には至っていないとこの問題に詳しい4番目の関係者が話しているとも報じた。

原題:US, China to Create New Communication Lines, FT Says (抜粋)