ソフトバンクＧあす決算、ハイテク株高でＶＦ黒字化か－６四半期ぶり

ソフトバンクグループの4-6月期(第1四半期)決算は、人工知能(AI)関連への強い関心を背景に、世界のハイテク株が好調だったことなどで、6四半期ぶりにビジョンファンド事業が黒字化しそうだ。傘下の英半導体設計会社アームの株式上場(IPO)への期待も高い。

ビジョンファンド事業は、22年3月期と23年3月期のセグメント利益(税引き前利益)が合計で約6.9兆円の赤字だった。ブルームバーグのデータによると、同事業は第1四半期に若干の黒字化となる見込み。今後、積極的な投資に乗り出せるかについては、アームIPOの成否に左右される可能性がある。IPOは早ければ9月にも実現する可能性がある。

アームはIPOで600億-700億ドル(約8兆6000億-約10兆300億円)の評価額を目標とし、最大で100億ドル規模の資金調達をうかがっている。実現すれば、中国の アリババグループや米 メタ・プラットフォームズに次ぐ規模となる。

アストリス・アドバイザリーのアナリスト、カーク・ブードリー氏の試算によると、ビジョン・ファンドが保有する上場株式の評価額は今年、7月までで15%増加した。7月単月でも39億ドル増加した。このペースが続けば、次の第2四半期には相当の利益を上げることもあり得るという。

4-6月期は、株価が20%上昇した米 ドアダッシュ株や14%上昇した米 グラブホールディングス株のほか、米 クーパン株の9%上昇が貢献した。ソフトバンクG株自身、同期間に31%上昇と、過去3年で最も高いパフォーマンスとなった。

ブードリー氏は直近の株式相場について「完全に暗闇から脱したとは確信が持てない」という。「ハイテク株が十分上昇したようにも見える」からだ。とはいえ、ビジョン・ファンドそのものが不調に見えたとしても、アームという前向きな材料が下支えになるはずだと語る。

マッコーリー・キャピタルのアナリスト、ポール・ゴールディング氏

7月に目標株価を10%引き上げて8250円に

アームの企業価値を800億ドルと算定

投資分析サイトのスマートカルマにリポートを配信するアナリスト、ビクター・ガリアーノ氏

800億ドルという評価は、売上高の28.4倍という非常に高い水準で空想的

評価額の大きな開きは修正される必要があり、アームの評価額は400億~450億ドル。これなら10~15%の純資産価値の上昇が見込める

ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、シャロン・チェン氏

ソフトバンクGの強靱な流動性やアリババ投資以降の低い負債比率によって向かい風をしのげるだろう。計画されているアームのIPOによってクレジット指標

ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、マーヴィン・ロー氏

同社は投資を再開するかもしれないが、アームスマホ向け半導体の在庫調整が続く中、アームの売上高が減少する可能性もある

東証が要請しているPBR1倍以上を維持するために新たに自社株買い方針を打ち出す可能性は十分ある

原題:SoftBank Seen Emerging From $48 Billion in Vision Fund Losses