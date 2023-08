ブリンケン米国務長官は4日の声明で、米政府は西アフリカのニジェール政府に寄与する一部の対外援助プログラムを停止すると述べた。ただニジェール向けの支援プログラムの全てが影響を受けるわけではなく、人道・食糧支援は継続すると説明した。

原題:US Is Pausing Some Foreign Aid Programs in Niger, Blinken Says(抜粋)