米経済は生産性が向上する限り、4%の賃金上昇に耐えられると、アリアンツの首席経済顧問を務めるモハメド・エラリアン氏は指摘した。

ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストでもあるエラリアン氏は4日、「生産性が上昇するならば、4%の賃金増加に対応できる」とブルームバーグテレビジョンで発言。

「唯一のインフレ押し上げ要因として賃金の伸びに注目するのはやめるべきだ。他にも要因はある。この経済は低賃金労働者の賃金上昇には対応可能だ」と話した。

米賃金は予想より伸び、失業率低下-雇用統計は強い労働市場映す (3)

モハメド・エラリアン氏 出所: ブルームバーグ

原題:Mohamed El-Erian Says the Economy Can Accommodate 4% Wage Growth(抜粋)