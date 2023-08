自民党の麻生太郎副総裁が7-9日の日程で台湾を訪問する。台湾外交部(外務省)が4日 発表した。蔡英文総統や頼清徳副総統らと会談する予定。

原題:Taiwan Says Japan’s Former PM Taro Aso to Visit Aug. 7-9(抜粋)