米 アルファベットの自動運転車部門ウェイモは、この秋にテキサス州オースティンで自動運転タクシー(ロボタクシー)サービスの第1段階に入ると発表した。

完全な自動配車と一般向けのサービス開始はその数カ月後になる。オースティンはウェイモが配車サービスを提供する4番目の都市となる。

