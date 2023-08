先週の米新規失業保険申請件数は前週比で増加したものの、今年の最低水準から大きく増えていない。労働需要の底堅さを浮き彫りにした。

キーポイント 米新規失業保険申請件数(7月29日終了週)は前週比6000件増加し、22万7000件 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は22万5000件 前週は22万1000件



新規失業保険申請件数と4週間移動平均 出所:米労働省

失業保険の継続受給者数は7月22日終了週に2万1000人増加して170万人。

失業保険申請のデータは夏季にとりわけ変動が大きくなりやすい。自動車メーカーが年次の設備入れ替えで稼働を停止することなどが背景にある。より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は22万8250件に減少し、3月以来の低水準となった。

低水準の失業保険申請件数は、労働市場が依然として力強いことを示している。失業や解雇は歴史的低水準にある。しかし、賃金の伸び 減速や 求人件数の減少など、軟化の兆しは一部に出始めている。

4日に発表される7月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が20万人増加と予想されている。実際にそうなれば、減少となった2020年末以来の弱い数字だが、それでも歴史的には力強い伸びとなる。

スチュアート・ポール氏らブルームバーグエコノミクスのエコノミストは「季節調整後の失業保険申請件数が小幅に増加した一方で、調整前のデータでは仕事に復帰する動きが明白になっている。とはいえ、一時的に待機させていた労働者を再雇用する動きは想定よりも鈍く、労働市場がある程度は徐々に軟化しつつあることを反映している」と指摘した。

季節調整前ベースでの新規失業保険申請件数は、20万5012件に減少。約2カ月ぶりの低水準となった。州別ではオハイオやカリフォルニア、ジョージアなどで減少が目立ち、ミズーリでは5月初旬以来の大幅増となった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Initial Jobless Claims Tick Up, Still Near Lowest This Year、US Weekly Jobless Claims Rose 6K to 227K; Est. 225K(抜粋)