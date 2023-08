ソシエテ、４－６月純利益が予想上回る－トレーディング環境低迷でも

フランスの銀行、 ソシエテ・ジェネラルの4-6月(第2四半期)決算は、トレーディング環境の低迷を背景に主要な収入ラインが減少したものの、おおむねアナリスト予想よりも良好な結果となった。

トレーディング業務を担うマーケッツ部門の収入は前年同期比13%減。市場予想よりも小幅な減少にとどまり、ウォール街の大手銀行とほぼ並ぶ結果となった。グループ全体の純利益は9億ユーロ(約1410億円)と市場予想を上回った。ただ、フランスのリテールバンキングの不振が響き、収入は予想に届かなかった。

株式トレーディング収入は前年同期比5.8%減。アナリスト予想およびウォール街の大手銀行(9%減)よりも小幅な減少にとどまった。

債券・為替(FIC)トレーディング収入は18%減。ウォール街の大手行は13%減だった。

5月に就任したスワボミル・クルパ新最高経営責任者(CEO)は発表資料で、9月18日の投資家向け説明会で新たな戦略を発表する方針を示した。

主要数値(単位:百万ユーロ) 23年2Q 22年2Q 前年同期比変化率 市場予想 収入 6,287 6,901 -8.9% 6,437 引当金 166 217 -23.5% 447 純利益 900 -1,511 N/A 778 株式トレーディング収入 785 833 -6% 722.1 FICトレーディング収入 557 683 -18% 527.5

