ブラジル中央銀行は2日、政策金利(SELIC)を13.75%から13.25%に引き下げることを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミスト41人中30人が0.25ポイントの利下げを予想していた。

原題:Brazil Cuts Rate for First Time Since 2020 to 13.25%; Est. 13.5%(抜粋)