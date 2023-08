バイデン米政権は戦略石油備蓄(SPR)の補充を再び先送りした。事情に詳しい複数の関係者によって明らかになった。受け取ったオファーが高すぎると判断したという。

