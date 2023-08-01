【欧州市況】株下落、ＢＭＷが自動車株の下げ主導－国債は軟調

１日の欧州株は下落。2020年以来の低調な企業決算が材料視された。ドイツの高級車メーカー、ＢＭＷは電気自動車（ＥＶ）開発に伴う経費増大の見通しが嫌気されて売られ、自動車株の下げを主導した。

ストックス欧州600指数は0.9％安。この日の業種別株価指数はいずれも下落した。

薄商いだった欧州債市場ではドイツ債が下落。利回り曲線はベアスティープ化した。英国債も安い。投資家の関心はイングランド銀行（英中央銀行）が３日発表する金融政策判断に集中している。

短期金融市場が織り込む３日の英中銀利上げ見通しは、0.5ポイントよりも0.25ポイントに傾きつつある。

8月1日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.06% +0.03 独国債10年物 2.56% +0.07 英国債10年物 4.40% +0.09

原題：Bunds Bear-Steepen, Gilts Lag Ahead of BOE; End-of-Day Curves

European Stocks Drop as Earnings Season Weighs; BMW Drags Autos

（抜粋）