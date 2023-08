オーストラリア準備銀行(中央銀行)は1日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を7月に続き4.1%に据え置くことを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミスト30人中12人が据え置きを予想していた。

原題:RBA Holds Cash Rate at 4.1% as Seen by 12 of 30 Economists(抜粋)