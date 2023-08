市場の「ノーランディング」説に警鐘－ＪＰモルガンのコラノビッチ氏

今年の株式相場の上昇は、投資家が景気拡大の継続と、世界の中央銀行による近いうちの利下げを予想していることを示唆している。だが、 JPモルガン・チェースのチーフ市場ストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏によれば、それは希望的観測だという。

同氏は7月31日の顧客向け週次リポートで、「われわれはこうした結末に依然として懐疑的だ。インフレ鈍化が不完全にとどまることで、景気抑制的な政策が続くと予想している。これによって、民間部門の脆弱(ぜいじゃく)性が増し、世界的な景気拡大が終了するだろう」と分析した。

コラノビッチ氏によれば、株価バリュエーションは、株式投資家が景気拡大の継続もしくは 「ノーランディング」と同時に金融緩和を予想していることを示唆している。

金融政策引き締めの継続という同氏の現在の予測と、マクロ経済減速という基本シナリオに基づくと、マルチプル(投資尺度)は高過ぎると、同氏は警告する。

コラノビッチ氏は2022年の相場急落局面でウォール街最大の楽観論者の1人だったが、その後転向し、今年の経済見通し悪化を理由に昨年12月半ばと今年1月、3月、5月に株式への投資配分を縮小した。

原題:JPMorgan’s Kolanovic Warns Stocks So Lofty They Price No Landing(抜粋)