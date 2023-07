【米国市況】株は続伸、Ｓ＆Ｐ500種は５カ月連続上昇－一時142円68銭

31日の米株式相場は続伸。トレーダーは月末にポジションを大きく傾けることを控えた。S&P500種株価指数は月間ベースで5カ月連続上昇と、2021年8月以来の長期上昇局面となった。市場には過熱警戒感も浮上している。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4588.96 6.73 0.15% ダウ工業株30種平均 35559.53 100.24 0.28% ナスダック総合指数 14346.02 29.36 0.21%

このところの各種データは、米利上げにもかかわらず経済はソフトランディングを達成できるとの期待を高める内容となっており、投資家は振るわない企業決算への懸念を受け流している。

多くの投資家は今年の相場をけん引しているテクノロジー株の上昇が続くことに賭けているが、同セクター上昇の勢いが息切れし、相場全般への重しになるとの見方は強まっている。

ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は「FOMO(取り残される恐怖)ラリー」の勢いが弱まる、あるいは「何か避け難い亀裂」が生じ始めた場合の代替策を用意しておくことが不可欠だと指摘。「株式相場を今の割高水準からさらにずっと高いレベルへと押し上げる上で、本当に『リセッションを回避する』だけで十分だろうか」と疑問を呈した。

S&P500種は約1年4カ月ぶりの高値近辺で推移。ナスダック100指数は月間ベースで20年8月以来の長期連続上昇を記録した。

8月の株式相場は例年、季節的にはやや振るわないが、過去のデータを見ると、S&P500種は5カ月連続上昇の後に一段と上昇する傾向がある。ビスポーク・インベストメント・グループによれば、1928年以降これまでに5カ月連続高は37回あったが、その約80%で6カ月連続上昇を達成した。

シティグループのストラテジスト、スコット・クロナート氏はS&P500種の年末目標を4600に、2024年半ばまでの目標を5000へとそれぞれ引き上げ、「新たな目標はソフトランディングの可能性が高まっていることを反映している」とリポートで指摘した。

ネーションワイドの投資調査責任者マーク・ハケット氏は、企業決算は強弱入り交じっているとした上で、頑固なインフレや弱い市場、世界的な停滞感といった企業がこれまで耐えてきた問題はもはや逆風ではなくなっていると指摘。

「2024年に向けて追い風を受けているだけでなく、決算発表後の株式相場の反応も以前ほどひどくない。相場を動かしてきた多くの感情が抑制されているという非常に心強いサインだ」と付け加えた。

国債

米国債相場はほぼ横ばい。米国時間に決定的な材料は出ず、おおむねレンジ内の取引に終始した。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 4.01% -0.2 -0.05% 米10年債利回り 3.96% 1.0 0.26% 米2年債利回り 4.88% 0.4 0.09% 米東部時間 16時54分

米財務省が2日に発表する四半期定例入札予定では、発行総額を960億ドル(約13兆7000億円)から1020億ドルに引き上げると見込まれている。増額となれば2021年初め以来。市場予想の内訳は3年債が420億ドル、10年債が370億ドル、30年債が230億ドル。これは新型コロナウイルス流行時に記録した過去最高額を下回るものの、コロナ禍前の水準は大きく超える。

米四半期定例入札、発行規模1020億ドルに増額へ-市場に大量供給

外為

外国為替市場では、円が対ドルで3週間ぶりの安値に下落。日本銀行が臨時の国債買い入れオペを 通知し、利回り急上昇を容認しない姿勢を示したことが影響した。

円は一時、1.1%安の142円68銭まで下落。その後は142円台前半で推移している。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1218.08 1.91 0.16% ドル/円 ¥142.28 ¥1.12 0.79% ユーロ/ドル $1.0997 -$0.0019 -0.17% 米東部時間 16時54分

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH)の通貨戦略グローバル責任者ウィン・シン氏は「自由な資本フローを確保しながら、金利や為替をコントロールすることはできない。日銀はこれら3つ全てを実現しようとしている」と、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで発言。「これが行き着く先は為替レートで、そこに圧力がかかることになる。対円でドルを買うべきだと、私はかつてないほど確信を強めている」と述べた。

日銀YCC柔軟化は円の重しになるだけ、ドル145円に上昇へ-BBH

オーストラリア・ドルは他の主要10通貨を上回るリターン。豪中銀は1日に金融政策決定会合を開く。市場関係者の間では利上げが予想されている。

原油

ニューヨーク原油は月間ベースで15%超上昇。2022年1月以来の大幅高で7月を終えた。需給ひっ迫の兆しに加え、原油需要が過去最高レベルで推移しているとの分析が追い風。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成される「OPECプラス」による供給削減が背景にある。

米金融引き締めサイクルが終了に近づいているとの期待に支えられ、原油相場は年初来プラスに浮上した。

OPECプラスを主導するサウジアラビアとロシアが供給を減らしたことによって、原油相場の見通しは改善。ロシアは8月の原油輸出を日量50万バレル削減すると、ノバク副首相は今月明らかにした。投機筋は原油先物のロングポジションを積み増しており、この動きは数週間前から価格が急伸している主要石油製品にも広がった。

WTI先物月間騰落 出所:Nymex

ダーン・ストライブン氏やユリア・グリグスビー氏らゴールドマン・サックス・グループのアナリストは「記録的な需要とサウジの供給削減の影響で、需給は再び供給不足となった」と指摘。「市場からは成長に関する悲観が消えた」と述べた。

中国の経済活動は7月も勢いを失った。製造業の購買担当者指数(PMI)が引き続き縮小を示す一方、非製造業活動の拡大ペースは予想を下回った。米国では主要な原油受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫が減少し、これを受けて期近2限月のスプレッドは昨年11月以来の大幅な逆ざやに近づき、強気の価格パターンを描いた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物9月限は、前営業日比1.22ドル(1.5%)高い1バレル=81.80ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は57セント高の85.56ドル。中心限月の10月限は85.43ドルで引けた。

金

ニューヨーク金相場は月間ベース約2%高で7月を終了。米インフレ緩和を受けて市場では金利が天井を打ったとの期待が広がり、3月以来の大幅な上昇となった。

金は予想より低い物価指標を受けて7月前半に大きく伸び、月後半は総じて1オンス=1950ドルを上回って推移した。

金スポット価格、月間ベース騰落 出所:ブルームバーグ

先週発表された 米雇用コスト指数は予想を下回る伸びに鈍化し、金融引き締めが終了したとの見方を補強した。利息を生まない金投資にとって、金利低下は典型的な追い風となる。しかし9月の次回連邦公開市場委員会(FOMC)について、金利スワップ市場では依然見方が分かれており、追加利上げの確率はおよそ20%として織り込まれている。

金を裏付けとする上場投資信託(ETF)からは、7月に30トンの金が流出。金相場の上昇と投資家の動向はまだ歩調が合っていない。商品先物取引委員会(CFTC)のデータによれば、先週のヘッジファンドによる取引でもネットロングのポジションが減少した。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の先物12月限は前営業日比9.30ドル(0.5%)高の1オンス=2009.20ドルで取引を終えた。ニューヨーク時間午後1時50分現在のスポット価格は、0.6%高の1970.99ドル。

