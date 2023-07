任天堂は次世代コンソール型ゲーム機の2024年クリスマス発売が視野に入っていると、テクノロジー関連ニュースサイトのザ・バージが複数の匿名関係者による話として報じた。

これによると、スクリーンには安価なLCDを採用し、引き続きカートリッジスロットを備えたものになる可能性がある。新型ゲーム機用のソフト開発キットは開発業者の手元にあるという。

原題:Next-Gen Nintendo Console Could Come in 2024: Verge(抜粋)