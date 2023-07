欧米諸国がウクライナの和平要求への支持固めに取り組む中、サウジアラビアは来月初め、ウクライナとその主要支援国、インドやブラジルを含む新興国が参加する会合を主催する予定だ。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。

WSJ紙が協議に携わる外交官の話を引用して伝えたところによると、8月5、6両日にジッダで開かれる会合に最大30カ国の高官が参加する。同紙は協議に携わる外交官の話を引用して伝えた。

英国と南アフリカ共和国、ポーランド、欧州連合(EU)などが出席を確認しており、サリバン米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)も参加する見通しだという。

原題:Saudi Arabia to Host Meeting on Conflict in Ukraine, WSJ Says(抜粋)