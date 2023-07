7月の米ミシガン大学消費者マインド指数(確定値)は71.6と、速報値の72.6から下方修正された。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は72.6だった。前月は64.4。

1年先のインフレ期待は3.4%(前月3.3%)に上昇した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:US Consumer Sentiment Rises to Highest Since 2021 as Prices Ease(抜粋)

