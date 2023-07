日本銀行の28日の政策決定は年内の円上昇に寄与し、円は対ドルで130円台半ばに達する可能性があると、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)インベストメント・マネジメントは指摘した。

アジア・マクロ&投資戦略責任者のアニンダ・ミトラ氏は、「米国の政策引き締めおよび金利の上昇がもっと速いペースで休止すれば、円はさらに値上がりする可能性がある」と予想。「円を調達通貨とするキャリー取引は圧力を受けるだろう」と続けた。

その上で、「円ショートのトレードは当面、様子見したい」と付け加えた。

債券に関しては、日本国債の利回りが1%に向かって上昇しても意外ではないだろうと指摘。「日本の金利上昇は日本の債券を大量に保有する他の主要な債券市場全体に波及効果をもたらす可能性がある」とした。

