中国・香港株上昇に勢い－ハンセンテック指数、強気相場入り

中国と香港の株式相場は28日の取引で上昇。中国共産党中央政治局が今週、景気支援策を示唆したことで株高の勢いが増している。

この日は、中国政府が国内の大手テクノロジー企業に対し、消費者・通信・メディア分野のスタートアップ投資で最も成功した事例について報告するよう求めていると 伝えられたことが、株価を大きく押し上げた。

ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)のアナリスト、マービン・チェン氏(香港在勤)は「規制当局がテクノロジーの新興企業や投資に注目しているというニュースは、規制による逆風が弱まり、ハイテクセクターのディールメーキングが復活する兆しかもしれない」と指摘し、それが「センチメントを後押ししているように見える」と述べた。

香港に上場する中国本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数は2.1%高で終了。ハンセン指数も上げた。

アリババグループやテンセント・ホールディングス( 騰訊)など大手インターネット企業などで構成するハンセンテック指数は2.9%高で引け、強気相場入りした。

本土株の指標、CSI300指数は2.3%高。週間ベースでは、昨年11月初め以来の大きな上げとなった。

