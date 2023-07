エルメスの売上高と利益が大幅増加、ライバル上回る－米中の需要堅調

フランスの高級品ブランド、 エルメス・インターナショナルの売上高と利益は大幅増加。特に米国や中国で需要が堅調だった。

1ー6月(上期)の利益と4-6月(第2四半期)の売上高の伸びはアナリスト予想を上回った。4-6月期の米州の売上高は為替変動を除いたベースで21%増と、アナリスト予想の2倍近くの伸びとなった。中国を含むアジア太平洋地域(日本は除く)の売上高も33%余り増加した。

エルメスはLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンやリシュモンなどライバルを上回る業績となっている。LVMHとリシュモンは、米国での過去2年間の高級品の消費が好調だったにもかかわらず、同国での 需要減少を明らかにしていた。

1-6月期の継続事業ベースの営業利益は28%増の29億5000万ユーロ(約4500億円)。

原題: Hermes Surpasses Rivals With Strong US Birkin Bag Demand (1)、Hermes 2Q Americas Rev. at Constant FX Beats Estimates(抜粋)